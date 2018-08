TC Biblis vor letztem Spiel

Biblis.Für die erste Damenmannschaft des TC Biblis steht morgen die letzte Auswärtsfahrt in diesem Jahr an. Am vorletzten Spieltag der aktuellen Verbandsligasaison reist das Quartett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma zum Tabellennachbarn GW Idstein (ab 9 Uhr).

Gelingt Thoma & Co in Idstein ein Auswärtssieg, würde sogar die Tabellenführung winken, denn aktuell stehen die Gurkenstädterinnen punktgleich mit Gruppenprimus Rosbach auf dem zweiten Platz. „Für uns ist die diesjährige Runde super gelaufen. Den Klassenerhalt haben wir ja schon lange sicher und deshalb haben wir auch überhaupt keinen Druck mehr. Trotzdem wollen wir aber auch in Idstein gewinnen“, sagt Thoma.

Allerdings tun sich die TCB-Damen bei der Einschätzung der Idsteinerinnen, die am vergangenen Spieltag gegen den TV Odershausen nicht über ein Unentschieden hinaus kamen, schwer. „Da haben sie nicht in Bestbesetzung gespielt und mussten auf ihre starke Nummer Eins verzichten. Wenn sie in dieser Woche wieder mit dem besten Team antreten, wird es unsere Mannschaft sehr schwer haben“, weiß Sascha Schnöller, Trainer beim TC Biblis. Zudem könnte es bei den Bibliserinnen einige personelle Änderungen geben. So wird Nelly Jandova nicht spielen, auch der Einsatz von Kapitänin Thoma ist nicht sicher. rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018