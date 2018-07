Anzeige

ried.Mit dem ersten Auswärtssieg in diesem Jahr ist dem Herrenvierer des TC Bürstadt der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Tennis-Bezirksliga gelungen. Beim bisherigen Zweiten, dem BR Erbach, gewannen die Bürstädter mit 5:1 und meldeten sich damit im Kampf um die Gruppenmeisterschaft zurück.

„Obwohl wir das Duell gewonnen haben, hat das Spiel doch wieder gezeigt, wie ausgeglichen unsere Gruppe in diesem Jahr ist. Da kann Jeder jeden schlagen“, ordnet Bürstadts Kapitän Tobias Baierle den Auswärtserfolg in der Nachholpartie realistisch ein.

Nachdem das TCB-Quartett vor zwei Wochen beim Tabellenschlusslicht TC Traisa ersatzgeschwächt noch verloren hatte, lief es in Erbach deutlich besser. Diesmal schlugen die Bürstädter wieder in Normalbesetzung auf und konnten am Ende den zweiten Saisonsieg mitnehmen, während die Erbacher durch die Niederlage auf den sechsten Platz zurückfielen. Probleme hatte lediglich Bürstadts Spitzenspieler Daniel Stumpf, der sein Einzel glatt verlor, während alle anderen drei Einzel sowie die beiden Doppelpartien an den TCB gingen. Spannend war es dennoch.