Anzeige

ried.Vor der zweimonatigen Sommerpause wird morgen der vierte Spieltag in der Tennis-Bezirksoberliga ausgetragen. Dabei stehen für alle drei Teams aus dem Ried Auswärtsspiele an. Der Damenvierer des TC Bürstadt kämpft beim TC Grasellenbach um den zweiten Saisonsieg, während der Herrensechser der TG Bobstadt beim TC Münster mit dem vierten Sieg in Folge die Tabellenführung verteidigen will. Das Herrenquartett des TC Lampertheim reist zum Gruppendritten TCB 2000 Darmstadt.

TC Grasellenbach – TC Bürstadt

Für die Bürstädterinnen steht morgen (9 Uhr) das zweite Auswärtsspiel an. Dabei gastiert das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt beim Gruppendritten TC Grasellenbach. Im Gegensatz zum TCG, der nach den ersten drei Spielen bereits zwei Siege vorweisen kann, haben die Bürstädterinnen erst ein Mal gewinnen können und stehen auf dem Vorletzten Tabellenplatz. „Noch sehen wir das aber nicht wirklich eng, denn es kommen ja noch ein paar Spiele“, sagt Gebhardt. In Grasellenbach hofft sie mindestens auf ein Unentschieden: „Das ist keine schlechte Mannschaft und in der Vergangenheit hatten wir gegen die immer unsere Probleme.“

Personell wird es beim TCB Änderungen geben, Talisa Halter und Marleen Heuser fehlen aus terminlichen Gründen, als Ersatzspielerin wird deshalb Paula Vargas mit nach Grasellenbach fahren.