TC Bürstadt verliert mit viel Pech die Hitzeschlacht

Ried.Der Auftakt in die Restrunde verlief für die Tennis-Herrenteams aus dem Ried ordentlich. Zwar verlor in der Bezirksoberliga der TC Bürstadt bei der TG Crumstadt, in der Bezirksliga bezwang der TC Biblis aber den TC Rüsselsheim II mit 8:1. Der TC Hofheim musste gegen den RW Groß-Gerau II eine 1:8-Auswärtsniederlage einstecken, Der TC Lampertheim konnte sich dagegen beim TC Traisa über den zweiten Saisonsieg freuen.

TG Crumstadt – TC Bürstadt 6:3

Dass die Bürstädter in Crumstadt nicht unbedingt gewinnen würden, war schon vor dem ersten Aufschlag klar. „Wir wollen nicht wieder glatt verlieren, sondern ein paar Sätze mitnehmen“, sagte Krystof Benes, Mannschaftsführer beim TCB, vor der Partie. Nach den Spielen ärgerten sich die Bürstädter aber doch ein wenig. Zwar hatte man das selbst gesteckte Ziel erreicht und drei Spiele mitnehmen können, aber es wäre wohl mehr drin gewesen. Benes: „Im Vorfeld wären wir mit diesem Ergebnis einverstanden gewesen. Nach dem Spieltag muss ich aber sagen, dass mehr für uns drin gewesen ist. Wir waren richtig gut, ich hatte ja selbst Matchbälle, die ich nicht verwandelt habe. Trotz der Niederlage ziehen wir aus diesem Spieltag Kraft und sind für die noch ausstehenden Spiele motiviert.“

Wie eng es zuging, lässt sich schon anhand der Statistik ablesen. Auf der ersten Position verlor Daniel Stumpf im Champions-Tiebreak mit 7:10, danach sicherte Dominik Butz nach 6:4, 5:7 den ersten Bürstädter Punkt durch einen 15:13 im Champions-Tiebreak. Auch danach wurden die Partien über die volle Distanz ausgetragen. Tobias Klingler setzte sich im dritten Satz mit 10:4 durch, Kapitän Krystof Benes unterlag in der Hitzeschlacht denkbar knapp mit 9:11.

Auch in den Doppeln war der TCB auf Augenhöhe, hatte aber Pech. Im ersten Spiel setzten sich Daniel Stumpf und Krystof Benes im dritten Satz durch, im zweiten Spiel unterlagen Dominik Butz und Christian Walter im Champions-Tiebreak und besiegelten damit die Niederlage.

RW Groß-Gerau II – TC Hofheim 8:1

Auch im dritten Saisonspiel mussten die Hofheimer eine Niederlage einstecken. Bei der Auswärtspartie in Groß-Gerau unterlag der TCH-Sechser mit 1:8. Die Einzelpartien gingen deutlich an die Rüsselsheimer, lediglich Steffen Steiner brachte sein Spiel durch. Im dritten Doppel wurde es dann aber knapp. Nach 5:7 und 5:1 unterlagen Fabian Antz und Yannik Biebesheimer erst im Champions-Tiebreak mit 4:10.

TC Traisa – TC Lampertheim 2:4

Auch die Lampertheimer sind mit einem Auswärtssieg in die Restrunde gestartet. Mit 4:2 siegten die Spargelstädter in Traisa und stehen nun auf dem dritten Platz. Finn Radatz und Frederic Geister und Michael Schäfer brachten ihre Einzel durch und ebneten damit dem Weg zum Auswärtssieg. Im zweiten Doppel machten dann Finn Radatz und Michael Schäfer den zweiten Saisonsieg perfekt.

TC Rüsselsheim II – TC Biblis 8:1

Mit brütender Hitze hatte der Herren-Sechser des TC Biblis keine großen Probleme. Trotz der hohen Temperaturen gewannen die Gurkenstädter beim TC Rüsselsheim II souverän mit 8:1. rago

