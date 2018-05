Anzeige

Ried.Für die Tennis-Bezirksligateams aus dem Ried verlief der Auftakt in die neue Saison durchweg erfolgreich. Während sich die Damensechser des TC Lampertheim und der TG Bobstadt nach Heimsiegen an die Tabellenspitze setzten, erkämpften sich die Damen des TC Biblis II in der Bezirksligagruppe der Viererteams ebenfalls den Platz an der Sonne. Auch die Bibliser Herren starteten siegreich in die neue Runde, das Auswärtsspiel des Herrenvierers des TC Bürstadt bei Rückhand Rossdorf wurde auf den achten Juli verlegt.

Lampertheim – Nieder-Roden II 8:1

„Unser Saisoneinstand ist richtig gut gelaufen, auch wenn wir erst mit einer Stunde Verspätung anfangen konnten. Insgesamt war das ein runder Nachmittag, wir hatten bis auf das verlorene Einzel von Leonie Münzenberger eigentlich keine Probleme. Unser Auftakt ist gelungen, wir sind sehr zufrieden“, freute sich Lampertheims Kapitänin Alicia Klenk über den deutlichen Sieg am ersten Spieltag.

Schon in den Einzeln lief alles für die Spargelstädterinnen. Bis auf Leonie Münzenberger, die ihr Einzel auf der zweiten Position nach drei Sätzen knapp verlor, brachten alle TCL-Spielerinnen ihre Partien in je zwei Sätzen durch. Klenk: „Es war schade, dass Leonie am Ende nicht gewonnen hat. Allerdings fand ich ihre Gegnerin stärker als die an Eins gesetzte Spielerin.“