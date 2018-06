TC Lampertheim startet durch

Anzeige

Ried.Am dritten Spieltag der Tennis-Bezirksliga gewann der Damensechser des TC Lampertheim das Riedderby bei der TG Bobstadt mit 7:2 und bleibt mit noch einer Partie im Rückstand in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. In der Damengruppe der Viererteams verteidigte das Bezirksligaquartett des TC Biblis nach einem 5:1-Auswärtssieg gegen den MTV Urberach die Tabellenführung und bleibt damit auf Aufstiegskurs. Dagegen musste der Bibliser Herrensechser die zweite Niederlage in diesem Jahr einstecken. Die Gurkenstädter verloren ihr Heimspiel gegen die TSG 46 Darmstadt unglücklich mit 3:6.

TG Bobstadt – TC Lampertheim 2:7

„Spätestens nach diesem Auswärtssieg gilt der TC Lampertheim als heißer Aufstiegsfavorit. Wir müssen uns über die Niederlage nicht ärgern und sind trotzdem zufrieden, die Gäste waren einfach besser. Unser Ziel als ja doch recht kleiner Verein war ohnehin immer der Klassenerhalt. Wenn wir das am Ende der Saison geschafft haben, war es eine erfolgreiche Runde“, resümierte Alexandra Landgraf, Mannschaftsführerin bei der TG Bobstadt, nach der Derbyniederlage gegen den Sechser aus der Spargelstadt.

Beim TCL konnte sich Kapitänin Alicia Klenk dagegen über den zweiten Sieg im zweiten Spiel und den vorerst dritten Tabellenplatz freuen. Zu kämpfen hatten alle Spielerinnen mit den extrem schwülen Temperaturen. Besser kam damit aber das TCL-Sextett zurecht und führte nach den Einzeln bereits mit 5:1. Richtig spannend ging es dabei vor allem auf den beiden hinteren Positionen zu. Während sich Lea Stephan an Fünf gegen Sarah Engelhardt in drei Sätzen durchsetzen konnte, ging das letzte Einzel zwischen Joleen Brenner und Johanna Schäfer nach dem dritten Satz an die Lampertheimerin.