heusenstamm.Mit dem ersten Auswärtserfolg in diesem Jahr verabschiedete sich die erste Damenmannschaft des TC Biblis in die zweimonatige Sommerpause. Beim TC Heusenstamm gelang dem Verbandsliga-Vierer um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma ein glatter 6:0-Sieg. Damit haben die Bibliserinnen den Klassenerhalt bereits zur Saisonhälfte sicher und das selbst auferlegte Rundenziel erreicht.

„Wir haben nicht unbedingt erwartet, dass es in diesem Jahr so gut für uns laufen würde“, freute sich Thoma. Höhere Ambitionen verfolgen die TCB-Damen, die mit nur einer Niederlage aktuell auf dem dritten Tabellenplatz stehen, nach der Pause aber nicht, unterstrich Thoma: „Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Wir werden natürlich auch weiterhin alles geben und schauen, wo wir am Ende landen werden.“

Perfekter Auftakt

In Heusenstamm waren Thoma und ihre Teamkolleginnen bei bestem Tenniswetter richtig gut. Schon die ersten beiden Einzel liefen nahezu perfekt. Sowohl Spitzenspielerin Nelly Jandova als auch Mannschaftsführerin Ann Kathrin Thoma besiegten ihre jeweiligen Gegnerinnen glatt.