TCB-Damen schlagen zum Titelgewinn auf

Ried.Am letzten Spieltag der diesjährigen Medenrunde könnte es für das Bezirksliga-Damenquartett des TC Bürstadt kaum spannender zugehen. Um sich die Gruppenmeisterschaft und damit den Aufstieg zu sichern, benötigt der TCB-Vierer beim Heimspiel gegen BR Erbach dringend einen hohen Sieg. Bezirksoberligist TC Biblis II ist dagegen sicher Gruppenzweiter und kann die Saison gemütlich ausklingen lassen (beide Spiele Sonntag, ab 9 Uhr).

TC Bürstadt – BR Erbach

Mehr Spannung als beim Saisonfinale in der Tennis-Bezirksliga der Damen geht eigentlich kaum. Mit dem TC Bürstadt, dem SVS Griesheim und der SKG Stockstadt II haben gleich drei Teams vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto und auch die möglicherweise entscheidenden Matchpunkte-Verhältnisse liegen eng beieinander. Aktuell haben die Bürstädterinnen als Tabellenführer die minimal beste Ausgangsposition.

Ärgerlich aus TCB-Sicht war die Niederlage in Griesheim am vergangenen Sonntag. „An der ersten Position hat der SVS eine neue Spielerin eingesetzt, mit der wir nicht rechnen konnten“, so Kapitänin Celine Gebhardt. Bitter war dann das zweite Doppel, das ganz knapp im Champions-Tiebreak verloren ging und das Remis und damit die vorzeitige TCB-Meisterschaft verhinderte. Wenn Gebhardt & Co nun den ersten Platz verteidigen wollen, benötigt das Quartett beim Heimspiel gegen Erbach möglichst einen glatten Heimsieg, da davon auszugehen ist, dass auch die beiden Konkurrenten hoch gewinnen werden.

„Wir kennen Erbach zwar nicht, aber wir werden alles daran setzen, vorne zu bleiben“, verspricht Gebhardt.

TC Biblis II – TC Nauheim II

Für den Bezirksoberliga-Vierer des TC Biblis II steht ein eher ruhiger Saisonausklang an. Nach der jüngsten Niederlage des TCB steht die erste Garnitur des TC Nauheim bereits als Gruppenmeister fest, während das Bibliser Quartett um Kapitänin Franziska Gärtner den zweiten Platz sicher hat und nicht mehr verdrängt werden kann. rago

