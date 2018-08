TCB-Reserve macht Aufstieg klar

Ried.Am vorletzten Spieltag der Tennis-Bezirksliga-Saison hat sich die zweite Damenmannschaft des TC Biblis durch einen glatten 6:0-Heimsieg gegen den TC Münster die Meisterschaft in der Gruppe der Viererteams gesichert und darf im nächsten Jahr in der Bezirksoberliga aufschlagen. Auch der Herrenvierer des TC Bürstadt feierte einen Sieg. Bei der SG Weiterstadt II setzten sich die Bürstädter mit 4:2 durch und wahrten damit die Chance auf den direkten Wiederaufstieg. Dagegen kassierten das Damensextett der TG Bobstadt sowie der Herrensechser des TC Biblis Heimniederlagen.

TC Biblis II – TC Münster 6:0

Nach dem siebten Sieg im siebten Spiel steht die zweite Damenmannschaft des TC Biblis bereits einen Spieltag vor dem Saisonende als Meister in der Gruppe der Viererteams fest und steigt auf. „Das war wieder eine richtig starke Teamleistung. Unsere Mädels haben erneut dominiert. Man merkt, dass sie richtig motiviert sind und immer gewinnen wollen. Auch wenn die Meisterschaft jetzt feststeht, werden sie am letzten Spieltag noch einmal alles geben“, freute sich Sascha Schnöller, Trainer beim TC Biblis, über den Heimsieg.

Schon in den Einzeln war die Überlegenheit der Bibliserinnen deutlich. In allen vier Partien setzte sich das TCB-Quartett in je zwei Sätzen durch, die beiden Doppel gewann man sogar glatt.

TC Bickenb. II – TC Lamperth. 3:6

Durch den Auswärtssieg in Bickenbach sicherte sich das Damensextett des TC Lampertheim den dritten Tabellenplatz.

TC Biblis – TEC Darmstadt III 1:8

„In diesem Spiel waren wir chancenlos. Der schwächste gegnerische Spieler hatte eine bessere LK-Einstufung als unser Bester. Zudem haben unsere beiden Spitzenspieler gefehlt, da war nicht mehr drin“, resümierte Biblis-Coach Sascha Schnöller nach der Heimniederlage.

TG Bobstadt – SG Arheilgen II 2:7

Nach der Heimniederlage gegen Arheilgen kann der Bobstädter Damensechser den Klassenerhalt wohl endgültig abschreiben.

Lediglich Sophie Ihnofeld gewann ihr Einzel nach drei Sätzen, in den Doppeln setzte sich das Bobstädter Duo Fabienne Hüter/ Sophie Ihnofeld in zwei Sätzen durch.

SG Weiterstadt II – TC Bürstadt 2:4

Trotz des Sieges in Weiterstadt musste der Herrenvierer des TC Bürstadt die Tabellenführung wieder abgeben. Da der TC Fischbachtal, im Kampf um den Bezirksoberliga-Aufstieg der Hauptkonkurrent der Bürstädter, mit 5:1 gegen Schlusslicht Rossdorf gewann, musste das Vierer-Team des TCB um Mannschaftsführer Tobias Baierle den Platz an der Sonne – zumindest vorerst – räumen.

In Weiterstadt wartete ein hartes Stück Arbeit auf den TC. Nach den Einzelsiegen von Dominik Butz und Tobias Baierle verloren Fabian Kissel und Krystof Benes auf den beiden hinteren Positionen ihre Matches. Nachdem Tobias Baierle und Fabian Kissel das erste Doppel souverän in zwei Sätzen gewannen, hätte das zweite Doppel kaum spannender sein können: Dominik Butz und Krystof Benes setzten sich im ersten Satz im Tiebreak durch, mussten den zweiten Durchgang aber abgeben. Im anschließenden Champions-Tiebreak bewiesen die Bürstädter Nervenstärke, gewannen mit 11:9 denkbar knapp und sicherten so den wichtigen Gesamtsieg. rago

