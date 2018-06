Anzeige

Ried.Nach einer spielfreien Woche geht die Tennissaison in der Bezirksoberliga morgen weiter. Am dritten Spieltag hofft der Damenvierer des TC Bürstadt auf den zweiten Saisonsieg. Der Herrensechser der TG Bobstadt will beim ersten Auswärtsspiel der Runde die Tabellenführung verteidigen. Dagegen hat das Herrenquartett des TC Lampertheim im morgigen zweiten Saisonspiel personelle Sorgen.

TSV Pfungstadt – TC Bürstadt

Nach der Heimniederlage am ersten Spieltag lief es zuletzt besser für den Bürstädter Damenvierer. Mit 5:1 gewann das Quartett um Mannschaftsführerin Celine Gebhardt gegen den SVS Griesheim das zweite Heimspiel in Folge. „Am ersten Spieltag konnten wir noch nicht in Bestbesetzung antreten und mussten unser Team auf zwei Positionen umstellen. Das war im zweiten Match gegen Griesheim besser, da war etwa unsere Spitzenspielerin Talisa Halter wieder dabei“, erklärt Kapitänin Gebhardt.

Morgen hoffen die Bürstädterinnen, den nächsten Sieg nachzulegen. Im Auswärtsspiel beim TSV Pfungstadt wird der TCB zwar wieder eine Position auffüllen müssen, will gegen den direkten Tabellennachbarn aber dennoch punkten.