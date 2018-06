Anzeige

ried.Bevor die Bezirksliga-Tennisteams in die zweimonatige Sommerpause gehen, steht morgen noch der vierte Saisonspieltag an. In der Gruppe der Sechserteams wollen die Damen des TC Lampertheim gegen den TC Bad König den dritten Sieg in Folge einfahren, die TG Bobstadt empfängt den TC Rüsselsheim II. Das Damenquartett des TC Biblis II empfängt im Spitzenspiel Kelsterbach, während der Bibliser Herrensechser auf den TC Rüsselsheim trifft. In der Herrengruppe der Viererteams wurde das Auswärtsspiel des TC Bürstadt bei BR Erbach dagegen verlegt.

TC Lampertheim – TC Bad König

Für den Damensechser des TC Lampertheim läuft die Runde nach Plan. Die Mannschaft um Kapitänin Alicia Klenk konnte beide bislang absolvierten Matches gewinnen und ist damit im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. „Die Saison läuft gut, aber ähnlich wie im vergangenen Jahr spielen wir erst am Ende gegen die Mitfavoriten“, sagt Klenk. Beim Heimspiel gegen den TC Bad König am Sonntag (9 Uhr) wollen die Spargelstädterinnen unbedingt gewinnen und mit dem dritten Saisonsieg in die Sommerpause gehen. Klenk: „Bad König ist für uns eine unbekannte Mannschaft, aber wir sind guter Dinge. Wir werden mit der gleichen Besetzung wie zuletzt antreten.“

TG Bobstadt – TC Rüsselsheim II

Nach einem Sieg und zwei Niederlagen steht das Damensextett der TG Bobstadt derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Morgen (9 Uhr) steht das Team um Kapitänin Alexandra Landgraf vor einem schwierigen Heimspiel, denn mit dem TC Rüsselsheim II kommt der aktuelle Gruppenprimus nach Bobstadt.