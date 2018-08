TCL visiert Rang zwei an

Ried.Am letzten Spieltag der Tennisrunde in der Bezirksliga wird es für das Herrenquartett des TC Bürstadt morgen noch einmal richtig spannend. Beim Heimspiel gegen Gruppenprimus TC 89 Fischbachtal entscheidet sich, welches der beiden Teams in die Bezirksoberliga aufsteigt. Dagegen hat der Damenvierer des TC Biblis II die Meisterschaft und den Aufstieg bereits in der Tasche, zum Saisonfinale müssen die Bibliserinnen beim Tabellenschlusslicht MSG Groß-Gerau/TVH Rüsselsheim antreten. Außerdem empfängt der Damensechser des TC Lampertheim den TC Rüsselsheim II, die Damen der TG Bobstadt reisen zum Gruppenprimus TAV Eppertshausen und der Herrensechser des TC Biblis zur SG Weiterstadt.

TC Bürstadt – TC 89 Fischbachtal

In der ersten Bezirksligagruppe der Herren-Viererteams könnte es vor dem Saisonfinale kaum spannender sein. Mit Fischbachtal und dem TC Bürstadt kämpfen zwei Teams bis zum Schluss um die Meisterschaft und den Aufstieg. Beide Teams sind punktgleich und liegen auch in der Matchpunkte-Bilanz gleichauf. Lediglich im Satzverhältnis ist der TC 89 minimal besser, dafür haben die Bürstädter morgen den Heimvorteil.

„Die Situation ist richtig eng und ich rechne auch damit, dass es in den Spielen sehr knapp zugehen wird. Um aufzusteigen, müssen wir gewinnen, während Fischbachtal wohl schon ein Unentschieden reichen würde“, sagt Bürstadts Kapitän Tobias Baierle. Personell kann das Bürstädter Quartett in Bestbesetzung antreten, Spitzenspieler Daniel Stumpf wird wieder dabei sein. „Alle sind absolut motiviert. Wir haben uns im Vorfeld auch grob bei den anderen Teams umgehört und alle denken, dass es sehr knapp wird. Wahrscheinlich wird die Tagesform entscheiden“, blickt Baierle voraus.

TC Lampertheim – TC Rüsselsheim

Beim TCL hofft Kapitänin Alicia Klenk auf einen Heimerfolg zum Saisonabschluss. Bei einem hohen Sieg könnten die Spargelstädterinnen sogar noch am TCR vorbei auf den zweiten Tabellenplatz klettern. „Wir werden noch einmal alles geben. Auch wenn es für uns nicht zum Aufstieg gereicht hat, können wir mit der Runde zufrieden sein und haben uns nichts vorzuwerfen. Immerhin war das in dieser Zusammensetzung unser erstes Jahr und dafür haben wir gerade in den Doppeln gut funktioniert“, sagt Klenk.

TAV Eppertshausen – TG Bobstadt

Auf den Damensechser der TG Bobstadt wartet noch einmal ein richtig schweres Auswärtsspiel. In Eppertshausen trifft das Team um Kapitänin Alexandra Landgraf auf den designierten Meister und künftigen Bezirksoberligisten. Die Bobstädterinnen werden dagegen auch im kommenden Jahr in der Bezirksliga spielen können – trotz des vorletzten Tabellenplatzes, da aus der Kreisliga keine Sechserteams nachrücken.

Für die beiden Bezirksligateams des TC Biblis stehen Auswärtspartien an. Während der zweite Damenvierer – seit dem vergangenen Sonntag Meister und Aufsteiger – zu Schlusslicht MSG Groß-Gerau/TVH Rüsselsheim fährt, bestreitet der Herrensechser das Rundenfinale bei Primus SG Weiterstadt. rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.08.2018