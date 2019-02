Terrence Boyd zieht es in die MLS

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss künftig ohne Stürmer Terrence Boyd (Bild) auskommen. Der 27-jährige US-Amerikaner wechselt mit sofortiger Wirkung zum Club FC Toronto in die Major League Soccer, wie die Lilien mitteilten. „Er ist ein erfahrener, offensiver Spieler, der in der Lage ist, Tore in der MLS zu schießen“, sagte Torontos Geschäftsführer Ali Curtis.

Zu den Transferdetails machten die beiden Vereine keine Angaben. Boyd selbst hatte bereits am Samstag in den sozialen Netzwerken verkündet, dass sein Kapitel bei den Hessen vorbei sei. „Dieser Verein ist wirklich aus Tradition anders“, schrieb Boyd. dpa (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 07.02.2019