TG Biblis braucht Erfolgserlebnis

BIBLIS.Vier Spieltage vor Saisonende stehen die Handballer der TG Biblis in der Bezirksliga A mit dem Rücken zur Wand. Zwei Punkte beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf die HSG Dornheim/Groß-Gerau, gar vier auf die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. Trainer Uwe Groß und die Mannschaft sind sich des Ernstes der Lage bewusst. Im Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen die Reserve des Noch-Oberligisten TV Büttelborn zählen daher nur die beiden Punkte. „Wir werden alles reinhauen“, verspricht Trainer Groß, der nach der Schlappe in Fürth am zurückliegenden Spieltag im Wochenverlauf reichlich Aufbauarbeit zu verrichten hatte.

Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit ging die Leistungskurve nach dem Seitenwechsel nach unten, vor allem im Angriff klemmte es gewaltig. Daran wurde im Training gearbeitet. Gegen Büttelborn werden alle Kräfte gebündelt. Gestützt auf eine gute Abwehrarbeit soll die Grundlage für einen „überlebenswichtigen Heimsieg“ gelegt werden, zumal es eine Woche später zum vorentscheidenden Vergleich bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau kommt. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019