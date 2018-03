Anzeige

Biblis.Die Handballer der TG Biblis erwarten am Sonntag um 18 Uhr die Reserve des TV Büttelborn. Nach drei Auswärtsspielen in Serie, in der Biblis ohne Punktgewinn blieb, freuten sich Mannschaft und Trainer Uwe Groß darauf, wieder in der Pfaffenau-Sporthalle antreten zu können. „Wir haben gut trainiert“, blickt Groß dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenfünften optimistisch entgegen. „Es wird Zeit, wieder einmal zu gewinnen.“ Viel wird davon abhängen, mit welcher Besetzung Büttelborn kommt, ob ihre starken Routiniers mit dabei sind. Auswärts hat auch Büttelborn schon den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Bei Biblis sind bis auf den angeschlagenen Patrick Schneider alle Spieler an Bord. fh