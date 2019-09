TG Biblis geht neue Wege

BIBLIS.Die Handballer der TG Biblis haben aus dem schwachen Abschneiden in der vergangenen Saison in der Bezirksliga A ihre Lehren gezogen und einiges verändert. Mit Sascha Schnöller unterstützt ein weiterer Trainer den Übungsbetrieb und steht damit neben dem seit 2017 verantwortlichen Uwe Groß als gleichberechtigter Coach in der Verantwortung.

Mit dieser personellen Erweiterung geht auch eine Änderung in der Trainingssteuerung einher. Die Spieler sollen individuell gefördert und weitergebracht werden. „Da gibt es großen Bedarf“, hat Groß erkannt. So wurden über die Sommermonate nicht nur die konditionellen Voraussetzungen geschaffen, sondern vor allem in Kleingruppen trainert. Durch die Verbesserung der individuellen Leistungen soll dann auch die Mannschaft besser aufgestellt sein und erfolgreicher spielen. „Wir wollen rechtzeitig die Punkte holen, um nicht wieder unter Druck zu geraten“ lautet der Wunsch von Trainer Groß, der allerdings einräumt, dass es wieder schwer werden wird, mindestens zwei bis drei Mannschaften hinter der TGB zu lassen.

Im Vergleich zur letzten Saison müssen Groß und Schnöller auf Rückraum-Ass Peter Schmitzer verzichten. Der Leistungsträger steht wenn überhaupt nur noch sporadisch zur Verfügung. Somit erhalten die Youngster Phillip Reis und Lars Dotzauer neben Routinier Felix Schmtzer weiterhin viel Verantwortung im Rückraum und damit Gelegenheit, ihre gute Entwicklung aus der letzten Saison fortzusetzen.

Glanzner kommt aus Einhausen

Ein echter Neuzugang ist Alexander Glanzner aus Einhausen, der auf Rückraummitte und Linksaußen einsetzbar ist. „Wir versuchen unser Bestes zu geben“, sagt Groß, der mit seiner Mannschaft am Samstag (17 Uhr) auf Weschnitztal II trifft.

Der Kader der TG Biblis stellt sich wie folgt auf: Andre Angert, Florian Kluivig, Noah Schollmaier (Tor); Felix Zimpfer, Eric Waschnitzka, Julian Helfrich, Alexander Glanzner, Elias Lösch, Sören Dotzauer, Marco Schmitz, Andres Retamal, Mathias Neumann (Außen und Kreis); Felix Schmitzer, Paul Hüter, Lars Dotzauer, Phillip Reis, Philip Reiling, Patrick Schneider, Lars Siegler (Rückraum). fh

