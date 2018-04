Anzeige

BIBLIS.Trotz des vermeintlichen Heimvorteils kamen die Handballer der TG Biblis gegen das Bezirksliga- A-Schlusslicht SG Arheilgen II beim 30:30 nicht über eine Punkteteilung hinaus. Bei seiner Einschätzung sprach TGB-Coach Uwe Groß dann auch von einem verlorenen Punkt, obwohl in der Endphase die Gäste meist vorgelegt hatten.

Biblis gab über weite Strecken der Begegnung den Ton an, auch wenn sich die tapfer wehrenden Arheilger nie so richtig abschütteln ließen. Bis zum 10:10 spielten beide Teams auf Augenhöhe, bevor sich die Groß-Schützlinge mit einem 4:0-Lauf auf 14:10 absetzen konnten.

Peter Schmitzer angeschlagen

Der gute Bibliser Beginn wurde durch das Ausscheiden von Felix Schmitzer getrübt, der in der 17. Minute umknickte und nicht mehr weiter spielen konnte. Fünfmal hatte der Rückraumspieler bis dahin getroffen. Dessen Bruder Peter Schmitzer ging stark angeschlagen in die Begegnung und wurde überwiegend in der Deckung eingesetzt. Dadurch fehlte der TGB dann viel Qualität im Angriff, was sich bemerkbar machte.