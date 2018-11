TG Biblis hofft auf ersten Sieg

BIBLIS.Vor einem Schlüsselspiel stehen am Sonntag um 17 Uhr die Handballer der TG Biblis. In der heimischen Pfaffenau-Sporthalle erwartet das noch sieglose Schlusslicht der Bezirksliga A mit der HSG Dornheim/Groß-Gerau eine Mannschaft, die mit 7:11 Punkten in der Tabelle noch einigermaßen in Reichweite steht. Mut, dass es mit dem ersten Saisonsieg endlich klappt, machen TGB-Trainer Uwe Groß vor allem der zuletzt beim TV Büttelborn II gezeigte Aufwärtstrend und die intakte Moral seiner Sieben.

Auch die Formkurve des Kontrahenten ist nicht die Beste, setzte es für die HSG nach einem erfolgreichen Saisonstart mit 7:1 Punkten zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Dennoch verspricht die Partie, kein Selbstläufer für Biblis zu werden, auch die Gäste werden sich aus der Negativspirale lösen wollen. fh

