TG Biblis landet ersten Saisonsieg

Biblis.Einen erfolgreichen zweiten Spieltag der diesjährigen Tennisrunde haben die beiden Damenteams des TC Biblis erlebt. Während der Verbandsliga-Vierer gegen GW Idstein mit 4:2 gewannen, holte die zweite Garnitur in der Bezirksoberliga beim 5:1 gegen den TSV Pfungstadt ebenfalls den erste Saisonsieg.

TC Biblis – GW Idstein 4:2

Nach der Niederlage am ersten Spieltag lief es für das Bibliser Verbandsliga-Team auf der eigenen Anlage deutlich besser. Mit 4:2 setzte sich das TCB-Quartett gegen GW Idstein durch und konnte sich so über den ersten Sieg in diesem Jahr freuen. „Es ist sehr gut für uns gelaufen, auch wenn wir Idstein etwas stärker erwartet hatten. Immerhin hatten wir in der vergangenen Runde ja gegen sie noch Unentschieden gespielt“, freute sich TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma.

Dabei mussten die Bibliserinnen ihre Mannschaft etwas umstellen, da Kapitänin Thoma aus beruflichen Gründen nicht spielen konnte und von Selina Schmitt aus der zweiten Mannschaft vertreten wurde. Auch wenn Schmitt ihr Einzel auf der vierten Position abgeben musste, führten die Bibliserinnen nach den Einzeln mit 3:1. Celine Jobst und Fabienne Jobst gewannen in je zwei Sätzen, auf Drei setzte sich Danjana Luisa Schneider im dritten Satz durch. Mit einen Sieg im ersten Doppel kam Idstein dann zwar noch einmal heran, doch im zweiten Doppel gewannen Fabienne Jobst und Selina Schmitt souverän in zwei Sätzen und machten den Sieg perfekt.

TC Biblis II – TSV Pfungstadt 5:1

Auch das Bibliser Bezirksoberligateam konnte sich über den ersten Heimsieg freuen. „Das Wetter war diesmal gut, es ist perfekt gelaufen, wir sind zufrieden“, kommentierte TCB II-Mannschaftsführerin Franziska Gabriel das 5:1 gegen den TSV Pfungstadt. Sowohl in den Einzeln wie auch in den Doppelpartien setzten sich die Gurkenstädterinnen in je zwei Sätzen durch, lediglich Leonie Münzenberger hatte bei ihrem Einzel Pech und musste das Spiel nach zwei Sätzen ihrer Gegnerin überlassen. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019