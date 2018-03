TG Biblis mit breiter Brust

Anzeige

BIBLIS.Mit dem Rückenwind des deutlichen Heimsiegs gegen die TG Eberstadt fahren die Handballer der TG Biblis zum Meisterschaftsmitfavoriten TV Lorsch. Anpfiff des Kreisderbys in der Bezirksliga A ist am Sonntag um 18 Uhr.

Mit lediglich fünf Verlustpunkten dürfen sich die Klosterstädter noch berechtigte Titelhoffnungen machen, zumal sie bis auf einen Zähler an den in Auerbach strauchelnden Spitzenreiter TV Groß-Rohrheim herangerückt sind. Ausgerechnet der ungeliebte Bibliser Rivale Groß-Rohrheim würde demnach von einem Punktgewinn der Bibliser in Lorsch profitieren, der den Schützlingen von Trainer Uwe Groß durchaus zugetraut werden kann.

Junge Garde überzeugt

So hatte sich bereits gegen Eberstadt die Personalsituation bei der TGB entspannt, was sich auch in der Leistung und dem Ergebnis widerspiegelte. Zudem finden sich die Youngster der Bibliser im Aktivenlager immer besser zurecht und bekommen von Coach Groß auch entsprechend Spielzeit zugestanden.