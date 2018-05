Anzeige

BIBLIS.Zum Abschluss der Saison treten die Handballer der TG Biblis am heutigen Samstag bereits um 16 Uhr bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau an. Nachdem die Sieben von Trainer Uwe Groß zuletzt viermal ohne Sieg blieb, ist die Mannschaft um einen versöhnlichen Saisonabschluss bemüht. Mit derzeit 16:30 Punkten befindet sich die TGB auf dem zehnten Tabellenplatz in der Bezirksliga A. Groß ist froh, dass sich die Saison dem Ende entgegen neigt, zumal ihm in den vergangenen Wochen immer wieder Leistungsträger fehlten. Bei der Derbyklatsche gegen Meister Groß-Rohrheim mussten die Leistungsträger Felix Schmitzer, Florian Volk und Patrick Schneider passen, deren Einsatz auch beim Saisonabschluss unwahrscheinlich erscheint. fh