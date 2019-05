TG Biblis plant versöhnliches Ende

BIBLIS.Am letzten Spieltag der Bezirksliga A steht den Handballern der TG Biblis am heutigen Samstag (17 Uhr) der Gang zur HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden bevor. „Wir wollen uns ordentlich aus der Saison verabschieden“ lautet die Vorgabe von TGB-Trainer Uwe Groß nach dem jüngsten Aussetzer zu Hause gegen Eberstadt. Groß hat alle Mann an Bord und blickt dem Aufeinandertreffen optimistisch entgegen: „Wir haben gut trainiert.“ Da Hauptkonkurrent Dornheim/Groß-Gerau am letzten Spieltag ebenfalls unterlag, kann Biblis nicht mehr auf den letzten Platz abrutschen, der Klassenerhalt ist bei nur einem Absteiger gesichert, das Saisonziel damit erreicht. Mit einem Erfolg in der fremden Halle können die Bibliser sogar noch an der Pfungstädter Reserve vorbei ziehen und einen Platz nach oben klettern. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.05.2019