TG Biblis vor Härtetest

BIBLIS.Drei Siege in Serie sorgen bei den in der Bezirksliga A beheimateten Handballern der TG Biblis derzeit für beste Stimmung. Für TGB-Trainer Uwe Groß allerdings kein Grund, in allzu große Euphorie zu verfallen, auch wenn er sich über die Leistung seines Teams selbstverständlich freut.

Groß weiß darum, wie schnell der Pendel auch wieder in die andere Richtung ausschlagen kann und mahnt seine junge Mannschaft, im Training weiterhin konzentriert zu arbeiten. „Da legen wir schließlich die Grundlage für die Erfolge am Wochenende“ so der Ilvesheimer, der dem Aufeinandertreffen mit der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden am heutigen Samstag um 17 Uhr gespannt entgegen blickt.

Gegen den Tabellenvierten, der mit einer Empfehlung von 9:3 Punkten nach Biblis kommt, wird sich zeigen, wohin der Weg der TGB führt. Gelingt den Groß-Schützlingen, die mit 7:5 Zählern auf Platzz sieben rangieren, gegen den Favoriten ein neuerlicher Sieg, kann auch deren Blick durchaus nach oben gerichtet werden. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.11.2019