TG Bobstadt braucht nur noch einen Sieg

Ried.Am vorletzten Spieltag der Tennis-Bezirksoberligarunde 2018 will der Herrensechser der TG Bobstadt beim Auswärtsspiel gegen den TC Seeheim III die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga endgültig perfekt machen. Dagegen wollen sowohl der Herrenvierer des TC Lampertheim als auch das Damenquartett des TC Bürstadt ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt nutzen.

TC Seeheim III – TG Bobstadt

Nach dem Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt-Eberstadt in der vergangenen Woche will sich der Bobstädter Herrensechser morgen den Aufstieg in die Gruppenliga endgültig sichern. Dafür benötigt das TGB-Sextett aber noch einen Auswärtssieg beim Gruppenschlusslicht TC Seeheim III. Die Chancen auf ein erfolgreiches letztes Auswärtsspiel stehen also gut, zumal die Bobstädter wieder in Bestbesetzung antreten können.

Dennoch warnt TGB-Kapitän Thomas Bär davor, die Seeheimer zu unterschätzen: „Wir dürfen uns von dem letzten Tabellenplatz nicht blenden lassen. Immerhin haben die Seeheimer überraschend gegen den TC Münster gewonnen und konnten dabei wegen ihrer langen Meldeliste Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzen.“ Daher wolle der TGB fokussiert ins Match und den TCS nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Nur bei einem Sieg würde auch rechnerisch nichts mehr anbrennen. Dann könnten wir uns am letzten Spieltag sogar eine Niederlage leisten“, sagt Bär.

Ein Heimvorteil für die Seeheimer könnte der Platzbelag sein. „Das ist ja so ein All-Wetter-Platz. Für Mannschaften, die das nicht gewohnt sind, ist das eine Umgewöhnung. Aber auch damit werden wir klarkommen. Wir müssen den Spieltag eben ernst nehmen und den TCS weghauen“, sagt Bär.

TC Bürstadt – SKG Stockstadt

In der diesjährigen Bezirksoberligarunde ist der Damenvierer des TC Bürstadt weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Nur eines der bisher absolvierten fünf Rundenspiele konnte das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt gewinnen und steht damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Wir mussten auf den vorderen Positionen auf unsere starken Spielerinnen verzichten und konnten das nicht richtig auffangen. Nach den erfolgreichen letzten Jahren ist das für uns eine sehr bittere Saison“, hadert Gebhardt.

Um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, müssten die Bürstädterinnen die noch ausstehenden beiden Saisonspiele gewinnen, doch aufgrund der Personalsituation rechnet sich Gebhardt nur geringe Chancen aus: „Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir es schaffen, zumal Stockstadt ja stärker einzuschätzen ist als zuletzt der TC Alsbach.“

TC Lampertheim – TC Gersprenztal

Auch der Herrenvierer des TC Lampertheim kämpft ums sportliche Überleben in der Bezirksoberliga. Morgen empfangen die Lampertheimer, momentan Vorletzter in der Gruppe der Viererteams, den aktuellen Tabellenvierten TC Gersprenztal. rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018