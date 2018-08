Anzeige

ried.In der Tennis-Bezirksoberliga der Herren steht das Sechserteam der TG Bobstadt kurz vor der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga. Mit 7:2 besiegte die TGB den SV Darmstadt-Eberstadt und bleibt damit als einziges Team der Gruppe ungeschlagen. Dagegen werden die Sorgen beim Damenvierer des TC Bürstadt größer. Das Quartett um Kapitänin Celine Gebhardt verlor das Heimspiel gegen Alsbach mit 1:5.

TG Bobstadt – SV Eberstadt 7:2

Im Spitzenspiel haben die Herren der TG Bobstadt die Tabellenführung verteidigt – und durch den souveränen Heimsieg für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gesorgt. „Man hat gemerkt, dass wir von unserer guten Vorbereitung profitiert haben. Insgesamt war das eine tolle Teamleistung, wir sind absolut zufrieden“, freute sich TGB-Spieler Alexander Rank über den erfolgreichen Start in die Restrunde. Allerdings erwies sich der SV als der erwartet schwere Gegner. „Wir waren aber sehr fokussiert und haben verdient gewonnen“, sagte Rank. Dabei begann die Begegnung anders als erwartet, da Bobstadts Spitzspieler sein Einzel knapp in drei Sätzen verlor. Auch Lucas Hefter musste an der fünften Position über drei Sätze gehen – gewann aber. Thomas Bär, Stefan Hofmann, Alexander Rank und Dennis Hess hatten dagegen keine großen Probleme und sorgten dafür, dass die Entscheidung bereits vor den Doppeln fiel.

TC Bürstadt – TC Alsbach 1:5

Das Damenquartett des TC Bürstadt startete mit einer bitteren 1:5-Niederlage in die Restsaison. Im Kampf gegen den Abstieg verloren die Bürstädterinnen damit gegen einen direkten Konkurrenten und bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz stecken. Lediglich der Einzelsieg von Marleen Heuser verhinderte die glatte Niederlage. rago