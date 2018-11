TGB hat genug von Unentschieden

Biblis.Die Handballer der TG Biblis sind bereits am heutigen Samstag um 17.30 Uhr bei der TG Eberstadt zu Gast. Nachdem den Schützlingen von Trainer Uwe Groß zuletzt zwei Unentschieden gelangen, soll endlich der erste Sieg her. „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, die Mannschaft zieht mit“ sieht Groß trotz des letzten Tabellenplatzes sein Team auf dem richtigen Kurs. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Reserve aus Pfungstadt und die HSG Weschnitztal. Mit einem Sieg in Eberstadt wäre der Anschluss hergestellt. Zur Freude des Übungsleiters wirkte zuletzt wieder Felix Schmitzer nach seiner Verletzungspause mit. Das auch die Youngsters im Team wie Philipp Reis und Paul Hüter Fortschritte machen, macht dem Ilvesheimer zusätzlich Mut. Groß und seine Mannen wollen jedenfalls die Gelegenheit beim Schopfe packen und in Eberstadt den ersten Sieg landen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.12.2018