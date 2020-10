TGB startet später

BIBLIS.Die Handballherren der TG Biblis haben den Saisonstart in der A-Liga verschoben. Sowohl Gastgeber TG Eberstadt als auch die TGB nutzten das Angebot des Verbandes, aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen in der Region auf die Austragung des ersten Saisonspiels zu verzichten. Zwar liegt bei den Biblisern kein Infektionsfall vor, doch einige Spieler des Kaders hatten sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, die erste Partie nicht zu spielen und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Somit hätten TGB-Coach Sascha Schnöller gerade einmal sechs einsatzbereite Akteure zur Verfügung gestanden, unter ihnen kein Torwart. „Ich hätte gerne gespielt“, so Schnöller, der sein Team in der Vorbereitung einen großen Schritt nach vorne gebracht hat, was auch die jüngsten Testspielergebnisse dokumentierten.

Laut Spielplan wartet auf die TGB am kommenden Sonntag um 16 Uhr die Auswärtsaufgabe beim TSV Pfungstadt II. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020