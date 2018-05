Theodorou schießt das letzte FSV-Tor

Anzeige

Als hätte es in einem Drehbuch gestanden, war es mit Vassilios Theodorou ausgerechnet der Spieler, der zur kommenden Runde zur Eintracht wechseln wird, der den späten 2:2-Ausgleich (87.) markierte. Dem jüngeren der beiden Theodorou-Brüder gelang damit das letzte Tor in der Geschichte des FSV, der in der neuen Runde eine Spielgemeinschaft mit der SG Riedrode bildet und dann als FSG Riedrode an den Start geht. „Es war heute das letzte Spiel für den FSV Riedrode. Das wollten wir nicht verlieren“, betonte FSV-Trainer Duro Bozanovic.

Nach dem Anpfiff musste der Kroate zunächst jedoch mit ansehen, wie seine Elf beim Meister so gar nicht in die Partie fand. Schon nach zwei Minuten brachte der zum FV Ladenburg wechselnde Diamant Osmanaj die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Juan Marroqui Cases auf 2:0 für die Eintracht (10.).

Der Meister hatte im Folgenden genug Chancen, einen dritten Treffer nachzulegen, doch Valon Bajramis Kopfball verfehlte sein Ziel (27.). Marroqui Cases scheiterte kurz darauf an FSV-Torwart Maximilian Kölsch – Bajrami ließ eine weitere Gelegenheit ungenutzt (34.).

In der 37. Minute sah dann FSV-Stürmer Sinisa Pitlovic nach einem Foul an Maximilian Hödl die Gelbe Karte. Hödl musste den Platz verletzt verlassen, für ihn kam Raman Chiri ins Spiel (40.). In der letzten Aktion vor der Pause passte Vassilios Theodorou zu Pitlovic – nur noch 2:1 (45.). „Wenn wir zur Halbzeit 0:5 hinten liegen, können wir uns nicht beschweren“, fand Bozanovic.

Nach der Hereinnahme von Marc Kress wirkte der FSV deutlich angriffslustiger und erspielte sich weitere gute Chancen. So verpasste Perica Bozanovic das 2:2 nur knapp (48.), während Vassilios Theodorou (51., 62.) und wiederum Bozanovic (69.) an Eric Kamprath scheiterten, der Christian Steiner im ETB-Tor vertrat. In der 75. Minute vergab Andreas Schwöbel die Riesenchance, auf 3:1 zu erhöhen – er schoss aber aus kurzer Distanz drüber. In den Schlussminuten bestrafte Vassilios Theodorou seine künftigen Kollegen mit dem 2:2-Ausgleichstreffer. Das Remis hätte Marroqui Cases vermeiden können, doch der Eintracht-Offensivmann konnte die letzte Gelegenheit des Spiels nicht im Tor unterbringen – also blieb es bei der Punkteteilung (90.+2.).

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018