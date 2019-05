Thomas Roth vor Verlängerung

Ried.Als am Sonntagnachmittag die Saison in der Kreisliga A zu Ende ging, blickte Thomas Roth (Bild), Trainer beim FV Biblis, zufrieden zurück. Roth hatte die Bibliser noch im alten Jahr übernommen und aus dem Tabellenkeller bis auf den sechsten Platz geführt. Dennoch hatte der Coach nach dem Abpfiff offen gelassen, ob er in der kommenden Runde Trainer der Bibliser bleibt, auch wenn seine Entscheidung da bereits gefallen war. Heute wird Roth seine Entscheidung offiziell machen. Es gilt als ausgemacht, dass er bleibt und er ist sich wohl bereits mit potenziellen Neuzugängen einig.

Auch beim VfB Lampertheim hielt man sich lange bedeckt, was die Trainerposition angeht. Nachdem Stefan Svrga am Sonntag abdankte, übernimmt für die kommende Runde Hamdija Catic, zuletzt Trainer bei der SG Nordheim/Wattenheim, die sportlichen Geschicke. rago

