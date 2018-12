Tio sammelt internationale Erfahrungen

Bendigo/Lampertheim.Den TTC Lampertheim hatte Nicholas Tio mit seinem Ausfall am Ende der Vorrunde vor Probleme gestellt – zugleich aber auch geehrt. Der 18 Jahre alte US-Amerikaner, der beim ersten TTC-Herrenteam auf Position drei aufschlägt, hatte nämlich einen triftigen Grund, um die Punktspiele beim TTS Borsum und SC Buschhausen in der 3. Bundesliga Nord zu verpassen. In seinem letzten Jugendjahr wurde Tio vom US-amerikanischen Tischtennisverband für die Panamerika-Meisterschaften in Chile und die Jugend-Weltmeisterschaften in Australien nominiert.

„Bei einem deutschen Spieler wäre eine WM-Teilnahme ein Verlegungsgrund gewesen, bei einem internationalen Spieler ist das nicht so. Wir mussten ihn aber freistellen“, hatte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend Ende November erklärt.

Für Lampertheim hielt sich der Schaden letztlich in Grenzen, in Borsum (6:0) und Buschhausen (6:1) heimste der TTC klare Siege ein. Und auch „Nick“ Tio sorgte mit dem US-Team für Furore. Bei den gesamtkontinentalen Meisterschaften reichte es für den zweiten Platz. Im Finale zogen die US-Cracks gegen Brasilien den Kürzeren – das Endspiel stieg allerdings ohne Tio, der einem Mitspieler den Vortritt lassen musste. Bei den Jugend-Weltmeisterschaften im australischen Bendigo war für das US-Team im Viertelfinale nach einem 1:3 gegen den späteren Champion China Endstation. Auch in diesem Spiel wirkte Tio nicht mit – in der Gruppenphase hatte das TTC-Talent aber einen Einzelerfolg zum 3:0-Sieg über Australien beigetragen. Im Platzierungsmatch gegen den Iran (3:1) setzte sich Tio nach einem 0:2-Rückstand im fünften Satz gegen Arya Amiri durch. Lediglich im Spiel um Platz fünf, das Rumänien 3:2 gewann, musste sich Tio nach fünf Sätzen gegen Rares Sipos geschlagen geben.

„Erweiterte Weltspitze“

Für van gen Hassend ist Tios doppelte Turniererfahrung nicht hoch genug zu bewerten. „Die US-Jugendteams zählen nach China und Japan zur erweiterten Weltspitze. Da hat sich sehr viel getan“, meinte er. Den Aufwind in den Staaten verbindet der TTC-Boss mit den Namen Stefan Feth und Jörg Bitzigeio. Die beiden deutschen Ex-Profis hätten als Trainer und Sport-Koordinatoren einige Entwicklungen im US-Verband bewirkt und pflegten gute Kontakte in die alte Heimat, so van gen Hassend. So durfte sich mit Kanak Jha von Zweitligist Mainz 05 ein weiteres US-Talent, das zurzeit in Deutschland Spielpraxis sammelt, über die WM-Nominierung freuen.

In Lampertheim wird Tio, der unter der Woche zweimal täglich mit der Bundesliga-Mannschaft des TTC Zugbrücke Grenzau trainiert, spätestens zum Heimspiel gegen den Tabellendritten Union Velbert am 13. Januar zurückerwartet. Mit seinen starken Leistungen im hinteren Paarkreuz (Einzelbilanz 5:3) ist der frischgebackene Jugend-WM-Teilnehmer mitverantwortlich dafür, dass die eigentlich als Abstiegskandidat gehandelten TTC-Herren nach der Vorrunde sensationell auf dem zweiten Platz stehen.

„Bei Nick ist sicher noch Luft nach oben, aber genau dafür ist er ja nach Deutschland gekommen. Er ist ein lustiger, intelligenter und pflegeleichter Bursche, der mit seinen 18 Jahren bereits im Leben steht. Menschlich passt das – und sportlich hat er alle Erwartungen übertroffen“, sagte van gen Hassend, der vor allem Tios Vorhand-Topspin lobt: „Da kommen richtige Granaten von ihm. Außerdem ist er wieselflink und schnell.“

