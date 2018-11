Tios Ausfall beschäftigt TTC

Lampertheim.„Wir haben eine Abreibung bekommen und werden uns schütteln“, hatte Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des TTC Lampertheim, nach dem 1:6 der ersten Herrenmannschaft im Spitzenspiel der 3. Bundesliga Nord bei Union Velbert vor zwei Wochen angekündigt. Gesagt, getan: Mit einem ungefährdeten 6:1-Heimsieg gegen den TTC Ruhrstadt Herne haben sich die TTC-Herren eindrucksvoll zurückgemeldet.

Mit 8:4 Punkten hat Lampertheim Hertha BSC (8:6) wieder vom dritten Platz verdrängt. Ganz oben steht weiter der 1. FC Köln (13:1), der am Sonntag das Gipfeltreffen mit dem Zweiten Velbert (9:5) mit 6:4 für sich entschied. „Wir haben Herne überrollt“, hielt van gen Hassend stolz fest. Stolz konnte der TTC-Boss auch angesichts der Rekordkulisse von 80 Zuschauern in der heimischen Sedanhalle sein – und das, obwohl Totensonntag war und die Südhessen ihr Heimspiel um eine Stunde vorverlegt hatten. „Wir hatten auffällig viele auswärtige Besucher, unter anderem aus Mannheim, Frankenthal und Lorsch“, meinte van gen Hassend.

Großer Zuspruch als Ansporn

Die neue Zuschauer-Bestmarke für die laufende Runde war für das junge TTC-Herrenteam mehr Ansporn als Belastung. „Es macht Spaß, den Jungs zuzuschauen“, fand van gen Hassend. Lampertheims Spitzendoppel Andrei Putuntica/Istvan Molnar war schon nach drei Sätzen fertig, Alfredas Udra/Nicholas Tio legten in vier Sätzen das 2:0 nach.

Nach Putunticas Fünf-Satz-Erfolg über Uros Gordic sorgte Udra gegen Hernes Spitzenmann, den russischen Jugend-Nationalspieler Lev Katsman, in einem Vier-Satz-Match für den 4:0-Pausenstand.

Danach gewann Tio gegen Gal Alguetti im fünften Satz, während Molnar dem deutschen Schüler- und Jugendmeister Kirill Fadeev in fünf Durchgängen unterlag. Den Punkt zum 6:1-Endstand stellte Putuntica gegen Katsman in vier Sätzen sicher. Die Vorfreude auf die letzten zwei Vorrundenspiele ist dennoch getrübt – wenn auch aus einem Grund, der den TTC Lampertheim eigentlich stolz machen sollte.

„Nick Tio ist vom US-amerikanischen Verband für die Jugend-Weltmeisterschaften in Australien vom 2. bis 9. Dezember nominiert worden. Zur Vorbereitung auf die WM spielt er seit Dienstag bei den Panamerika-Meisterschaften mit. Das war auch der Grund, warum wir das Spiel gegen Herne um eine Stunde vorverlegt haben. Nick ist noch am Sonntagabend über Madrid nach Chile geflogen“, erklärte van gen Hassend.

Mit anderen Worten: Der bei Lampertheim auf Position drei gelistete Tio steht dem Vierer-Kader des TTC weder am Samstag (17 Uhr) beim punktlosen Aufsteiger TTS Borsum (0:12) noch am 1. Dezember beim Drittletzten SC Buschhausen (4:6) zur Verfügung – eine enorme Schwächung für die Spargelstädter, die über keinen adäquaten Ersatzmann verfügen. „Bei einem deutschen Spieler wäre eine WM-Teilnahme ein Verlegungsgrund gewesen, bei einem internationalen Spieler ist das nicht so. Wir mussten ihn aber freistellen“, sagte van gen Hassend.

Gasio rückt auf

Für Tio soll der 17 alte Jahre Mexikaner Guillermo „Memo“ Gasio aus dem Lampertheimer Hessenliga-Team aufrücken. „Der kann auch Tischtennis spielen“, sind für van gen Hassend das Auftaktdoppel und (maximal) zwei Einzel im hinteren Paarkreuz noch nicht verloren.

Für Schlusslicht Borsum hat der TTC-Vorsitzende viel Bewunderung übrig: „Sie sind mit einem Team aufgestiegen, das nur aus einheimischen Spielern besteht, und wollten das Abenteuer dritte Liga mit der Aufstiegsmannschaft wagen. In ihrer Halle haben sie meistens um die 150 Zuschauer“, blickt van gen Hassend der 400 Kilometer langen Fahrt nach Niedersachsen gespannt entgegen.

