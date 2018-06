Anzeige

Bereits in den Einzeln trumpfte der TAV groß auf. Bis auf Monika Porikas, die ihr Einzel gegen Madleen Heckwolf mit 6:1 und 6:2 gewann, gingen alle Punkte an Eppertshausen. Auch in den Doppeln ließ der TAV den Lamperheimerinnen keine Chance. Gut lief es lediglich im zweiten Spiel, in dem sich Sophia Klenk und Monika Pourikas in zwei Sätzen durchsetzten.

Einzel: P. Müller - Münzenberger 6:1, 6:1, U. Müller - S. Klenk 6:1, 6:2, Sydlik - Gärtner 6:3, 3:6, 6:2, Bourhofer - Engelhardt 6:0, 6:0, Denkewitz - Schäfer 6:0, 6:0, Heckwolf - Pourikas 1:6, 2:6 – Doppel: P. Müller/U. Müller - Münzenberger/Gärtner 6:1, 6:3, Bourhofer/Denkewitz - Klenk/Pourikas 2:6, 1:6, Heckwolf/Polland - Engelhardt/Schäfer 6:0, 6:0. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018