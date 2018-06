Anzeige

Lampertheim.Am Sonntag (ab 9.15 Uhr) steht die Stadt Lampertheim wieder ganz im Zeichen des EWR-Triathlons, der im Jahr 2018 bereits seine 23. Auflage feiert. Die beliebte Triathlonveranstaltung der DLRG Lampertheim lockt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Athleten ins Ried und neben vielen Hobbytriathleten nutzen auch Spitzensportler die Veranstaltung in der Spargelstadt, um ihre Form zu testen. So wird im Sprinttriathlon (750 Meter Schwimmen/ 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) bei den Herren mit Steffen Kundel (Triathlonteam DSW Darmstadt) ebenso der Vorjahressieger am Start sein, wie bei den Frauen mit Franziska Schildhauer (TSV Amicitia Viernheim Triathlon), die 2017 den Sprintwettbewerb der Damen für sich entschied.

„Es freut mich natürlich sehr, dass beide wieder mit dabei sind. Steffen Kundels Management hatte mich vorher schon darüber informiert“, berichtet die Lampertheimer DLRG-Vorsitzende Susanne Hanselmann, die auch Organisationschefin des EWR-Triathlons ist. Pünktlich zum Anmeldeschluss am Dienstagabend ist die Teilnehmerzahl noch einmal sprunghaft angestiegen.

23. EWR Triathlon Der Jugendtriathlon startet um 9.15 Uhr mit dem Wettkampf der Schüler B. Um 9.35 Uhr ist Start der Schüler A und Jugend B. Um 10.20 Uhr geht es für die erste Startgruppe des Sprinttriathlons los (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen). Die weiteren Sprintgruppen und die des Jedermanntriathlons (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) starten danach zeitlich gestaffelt. and

„Nachdem, was ich jetzt gesehen habe, sind wir bei der Teilnehmerzahl aktuell nur bei 27 Teilnehmern weniger als im Vorjahr. Da am Sonntag bis acht Uhr in allen Kategorien noch Nachmeldungen möglich sind und es bereits Anfragen dafür gibt, könnte es sogar sein, dass wir die Teilnehmerzahl von 484 Startern aus dem Vorjahr übertreffen“, ist Hanselmann selbst positiv überrascht. „Wir werden am Sonntag noch 30 bis 40 Nachmeldeplätze bei der Startnummernausgabe bereit halten, dafür wird es diesmal zwei Stände geben. Nachmeldungen sind allerdings nur am Veranstaltungstag am Sonntag möglich.“