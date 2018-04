„Tollen Verein aufbauen“

Anzeige

Riedrode.Nachdem die Spielgemeinschaft und Fusion der beiden Riedroder Fußballvereine nun immer wahrscheinlicher werden, gewann die SG Riedrode am Donnerstagabend das wohl letzte Riedroder Fußballderby. Beim 3:0 hinterließ die SGR nicht nur ihre Handschrift in der Riedroder Fußballgeschichte, sondern verschaffte sich auch Luft im Kampf um den Kreisoberliga-Klassenerhalt.

Karl-Heinz Kreiling, 89 Jahre alter Ehrenvorsitzender der SG Riedrode, schwante beim Einlaufen der beiden Mannschaften nichts Gutes, als er die Spieler des FSV sah: „Die sind ja alle einen halben Meter größer als unsere.“ Doch nach der Begegnung waren die Akteure der SG die Größeren, wenn auch nicht in körperlicher Hinsicht. Und einer davon ragte aus der geschlossenen SGR-Mannschaft noch ein bisschen mehr heraus: Nils Schwaier. Während sein Vater Thomas gemeinsam mit Andreas Brunnengräber im hölzernen Verkaufsstand die Würstchen an den Mann brachten, servierte Schwaier Junior mit seinen drei Treffern fußballerische Feinkost. Ein mehr als positiver Ausgang für die Gelb-Schwarzen, der so eigentlich nicht zu erwarten gewesen war. Denn gerade in der ersten Halbzeit dominierte der FSV vor einer doch eher dürftigen Zuschauerkulisse.

Effektivere SGR

„Wir haben in der zweiten Halbzeit richtig effektiv gespielt, standen nah beim Mann und haben im nun offenen Schlagabtausch auch unsere Chancen genutzt“, freute sich Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl, der in den 1970er und 1980er Jahren bei vielen Derbys im Mittelfeld Regie führte.