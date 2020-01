Top-Team geärgert

Bürstadt.Das Jungen-18-Team des TV Bürstadt liegt in der Tischtennis-Hessenliga weiter im Soll. Zum Rückrundenstart bezog der TVB-Nachwuchs zwar eine 2:6-Heimniederlage gegen Tabellenführer TSF Heuchelheim. Im Derby beim Vorletzten TTC Heppenheim gaben sich die jungen Bürstädter jedoch keine Blöße und gewannen mit 6:2.

Mit 13:9 Punkten steht die männliche TVB-Jugend jetzt zumindest vorübergehend vor dem TTV Offenbach (11:7 Punkte) auf dem dritten Tabellenplatz. „Positiv war, dass wir mit der aktuell stärksten Mannschaft Hessens so gut mitgehalten und an einem Punkt geschnuppert haben“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger über das Match gegen Heuchelheim: „Wir sind sehr gut gestartet. Allerdings hat sich Heuchelheim nach unserer 2:0-Doppelführung nicht beirren lassen.“ Julian Müller/Miles Rettig und Daniel Gliewe/Laurin Morweiser legten vor. Die Einzelphase ging an Heuchelheim, wobei Morweiser und Müller ihre Gegner in den fünften Satz zwangen.

Leichtes Spiel hatte der TVB bei den ersatzgeschwächten Heppenheimern, die ein Einzel und ein Doppel kampflos abgeben mussten. Gliewe/Morweiser, zweimal Müller sowie je einmal Gliewe, Rettig und Müller erfüllten die „Pflichtaufgabe“, wie Rosenberger das Bergsträßer Duell bezeichnete. Für den Bürstädter Tischtennis-Nachwuchs geht es am Samstag, 1. Februar (10 Uhr), beim Zweiten TSG Sulzbach (16:4 Punkte) weiter. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020