Topspiel für Bürstadt

Ried.In der Bezirksliga der Damen steht für das Sechserteam des TC Bürstadt morgen das Gipfeltreffen an. Mit einem Spiel in Rückstand empfängt der TC Bürstadt den Gruppenprimus SKG Stockstadt II. Auch die zweite Damenmannschaft des TC Biblis spielt morgen gegen Stockstadt, außerdem empfängt die erste Bibliser Damengarnitur BW Schlüchtern (alle Spiele ab 9 Uhr).

TC Biblis – BW Schlüchtern

Nachdem die Verbandsliga-Damen der Gurkenstädter in der vergangenen Woche auf die Auswärtsfahrt zum TV Odernhausen mangels Personal verzichten mussten und damit die Partie mit 0:6 abschenkten, kann der Vierer um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma beim morgigen Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Schlüchtern in der vollen Besetzung aufschlagen. „In dieses Spiel gehen wir ohne jeden Druck und sind völlig entspannt. Wir werden versuchen, so viele Punkte wie möglich zu machen. Mal schauen, wie es laufen wird“, sagt Thoma.

SKG Stockstadt – TC Biblis II

Für den zweiten Damenvierer des TC Biblis bleibt es dagegen im Kampf um den Aufstieg in die Gruppenliga wohl bis zum Saisonende spannend – allerdings nur, wenn die Truppe um Mannschaftsführerin Franziska Gabriel bis dahin die Spiele gewinnt. Morgen geht es nach Stockstadt. „Unsere Mannschaft ist komplett, wir wollen dort unbedingt gewinnen“, sagt Gabriel.

TC Bürstadt – SKG Stockstadt II

Der Damenvierer des TC Bürstadt könnte morgen das Tor zum Aufstieg in die Bezirksoberliga ganz weit aufstoßen. Mit der SKG Stockstadt II empfangen die Bürstädter Damen nämlich den ebenfalls noch ungeschlagenen Tabellenführer zum Spitzenspiel. „Wir müssen schauen, mit welcher Truppe Stockstadt anreist. Wenn sie so auftreten wie bisher in diesem Jahr, wird es aber für uns auch nicht einfach. Wir wollen natürlich gewinnen und uns an die Spitze setzen, aber das wird ganz schwer“, sagt Kapitänin Celine Gebhardt. Da die Bürstädterinnen als Zweite im Vergleich zur SKG II noch mit einem Spiel im Rückstand sind, würde dafür möglicherweise sogar ein Remis reichen, aber auf solche Rechenspiele will sich Gebhardt nicht unbedingt einlassen: „Unsere Mannschaft ist fit, wir haben in der spielfreien Zeit gut trainiert und wollen den Sieg, auch wenn der wohl nicht glatt ausfallen wird.“ rago

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020