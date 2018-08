Anzeige

Ried.Für die Fußballer aus dem Ried verlief der zweite Spieltag der Kreisliga A weitgehend erfolgreich. Während die Lampertheimer Azzurri Titelfavorit SV Lörzenbach mit 5:2 (1:0) abfertigten, besiegte die SG Nordheim/Wattenheim den SV Lindenfels mit 1:0 (0:0). Der FV Biblis erkämpfte sich beim SSV Reichenbach immerhin eine Punkteteilung.

Azzurri – SV Lörzenbach 5:2

„Ein Punkt war unser Minimalziel. Dass es am Ende sogar drei geworden sind, freut uns umso mehr. Meine Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen hatten, und völlig verdient gewonnen. Nach diesem Spiel können wir zufrieden sein“, freute sich Martin Göring, Trainer der Lampertheimer Azzurri, über den gelungenen Saisoneinstand.

Dass es der Titelfavorit aus Lörzenbach in Lampertheim schwer haben würde, zeigte sich schon in der ersten Halbzeit. Bereits in der ersten Minute traf Tobias Hoch nach einem Eckball zum 1:0 (1.). Danach ließen die Azzurri nur ganz wenige Offensivmöglichkeiten des SVL zu. Nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit köpfte Marcel Sutter zum 2:0 (46.), kurz darauf entschied Sutter mit einem Drehschuss zum 3:0 das Spiel (52.). Zwar verkürzten die Lörzenbacher wenig später auf 1:3 (57.), doch die Lampertheimer Antwort folgte postwendend, als Adnan Dogan nach einem langen Pass von Sascha Weisel auf 4:1 erhöhte (58.). Nur wenige Minuten später erzielte Lampertheims Jannick Hofmann mit einem Schuss aus 30 Metern mit dem 5:1 „das Tor des Tages“ (Göring) (60.). In der 68. Minute stellte Lörzenbachs Sebastian Brabandt per Foulelfmeter den 2:5-Endstand her.