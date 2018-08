Anzeige

Bürstadt.Da es gestern das erste Gruppenligaheimspiel in der Geschichte des SV DJK Eintracht Bürstadt war, hätte man sich noch lange an die Begegnung gegen den SV Münster erinnert. Aber auch aus sportlicher Sicht war das Spiel ein Spektakel. So sahen die Gäste nach einer 5:0-Pausenführung schon wie der sichere Sieger aus, doch der Eintracht gelang das vermeintlich Unmögliche, als ETB-Kapitän Flamur Bajrami per Foulelfmeter in der 75. Minute die Partie auf 5:5 stellte. Letztlich mussten sich die Hausherren nach einem atemberaubenden Spiel aber dennoch mit 5:7 (0:5) geschlagen geben.

„Was hätten wir denn nach der ersten Halbzeit tun sollen, nur noch auf Schadensbegrenzung aus sein?“, stellte ETB-Trainer Benjamin Sigmund nach dem Spiel eine rhetorische Frage. Es gelang dem Coach des Aufsteigers, seine Mannschaft davon zu überzeugen, dass trotz des 0:5-Pausenrückstandes noch etwas möglich ist.

Zwölf Tore, eine spektakuläre Aufholjagd und zwei Halbzeiten in denen zunächst das eine und dann das andere Team dominierte, mehr Fußball geht nicht! Eintracht Bürstadt und der SV Münster boten ein Spektakel, das zeigt, wie sehr es sich lohnt, ein Spiel live zu erleben. Fast hätte die Eintracht sogar noch den Sieg geholt, aber dem SVM gelang es noch einmal den Hebel umzulegen.

„Wir hatten nach dem 5:5-Ausgleich sogar die Chance zum 6:5 und wenn André Bandieramonte den reinmacht, dann gehen wir hier sogar noch als Sieger vom Platz. Schade, dass sich die Mannschaft für den Aufwand in der zweiten Halbzeit am Ende doch nicht belohnen konnte“, war Sigmund aufgrund der sensationellen Aufholjagd dennoch stolz auf seine Mannschaft.