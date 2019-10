Torreiche Kracherspiele

Ried.Die SG Unter-Abtsteinach II ist derzeit das wohl spielstärkste Team in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße. Diese Erfahrung musste gestern der VfR Bürstadt auf bittere Weise machen, denn er unterlag bei der Reserve des Verbandsligisten mit 0:10. Aber auch der FC Alemannia Groß-Rohrheim wurde nicht verschont und unterlag beim FC Fürth mit 1:9. Wesentlich besser erging es den Spielern des TV Lampertheim, die aus Einhausen mit einem 6:2-Erfolg zurückkehrten.

SG Einhausen – TV Lamperth. 2:6

„Es war ein gutes Kreisoberligaspiel und ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft, die die verletzungsbedingten Ausfälle von Pascal Simon, Daniel Willhardt, Niklas Herwehe und Robert Meier sehr gut kompensierte“, war Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt sehr zufrieden. Den Torreigen eröffnete Nico Jäger, der in der 12. Minute traf. Aber auch Tim Gärtner bewies in der 18. und 27. Minute seine Qualitäten. Kurz vor der Pause verkürzte Hasan-Ali Serdar auf 1:3. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Lampertheimer mehr vom Spiel. Nico Jäger gelang nach 50 Minuten das 1:4, ehe Dennis Kecskemeti 14 Minuten später das 1:5 folgen ließ. Manuel Betzga traf in der 80. Minute zum 1:6. Aber auch in dieser Halbzeit gelang den Gastgebern ein Treffer. Marvin Knaup schoss das 2:6 (82.).

U.-Abtst. II – VfR Bürstadt 10:0

Bürstadts Trainer Goran Barisic rang um Fassung: „Die Niederlage war auch deswegen so heftig, weil wir die Anfangsphase komplett verschlafen haben. Obwohl Unter-Abtsteinach für mich die absolut beste Mannschaft der Liga ist, müssen sich meine Jungs den Vorwurf gefallen lassen, zu schnell aufgegeben zu haben.“ Murat Kapucu eröffnete in der 16. Minute den Torreigen, ehe Okan Bekyigit nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. 20 Minuten waren in Unter-Abtsteinach gespielt, als Roman Magel das 3:0 gelang. Auch in der 23. Minute trug sich Bekyigit in die Torschützenliste ein und markierte das 4:0.

Auch in der zweiten Halbzeit brachten die Bürstädter keinen Fuß vor den anderen. Nach dem frühen Eigentor von Andreas Kautzmann (50.) ging das Toreschießen weiter: Malik Mikona (6:0/52.) Tobias Back (7:0/68.), Okan Bekyigit (8:0/71.), Daniele Sartoretti (9:0/75.) und Timo Schifmann (10:0/76.) trafen zum zweistelligen Endergebnis.

Die hohe Bürstädter Niederlage hatte ihre Ursache auch darin, dass mit den Brüdern Daniel und Dennis Böck sowie Besim Reka drei Leistungsträger vorzeitig ausgetauscht werden mussten. Hinzu kam, dass Burak Karlidag gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit Kunstrasen hängenblieb, so dass auch er nicht weiterspielen konnte. Das VfR-Wechselkontingent war zu diesem Zeitpunkt aber bereits erschöpft.

FC Fürth – Al. Groß-Rohrheim 9:1

Alexander Langguth, der sportliche Leiter des FC Fürth, geriet ins Schwärmen: „Das war eine bombastische Leistung. Gerade in der ersten Halbzeit hat Groß-Rohrheim gar nicht stattgefunden.“ Zunächst nahmen die Fürther die Alemannia regelrecht auseinander. Kaum traf Muhamad Majdalawi in der 2. Minute zum 1:0, ließ der frühere Bürstädter Muharem Reka mit seinen Treffern in der 4., 7. und 10. Minute einen lupenreinen Hattrick folgen. Er traf in der 23. Minute noch ein weiteres Mal, aber auch Majdalawi glückten in der 20. und 36. Minute zwei Treffer. Das 8:0 kurz vor der Halbzeitpause war ein Eigentor, das Rohrheims Nick Höppner unterlief, als er von einem Fürther Angreifer hart angeschossen wurde. Immerhin gelang den Gästen in der 48. Minute der Ehrentreffer durch Marcel Eckhardt. Doch die Fürther stellten mit Yusuf Yildiz‘ Treffer in der 68. Minute den alten Abstand wieder her – 9:1. hias

