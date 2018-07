Torreicher Test der ETB

Anzeige

In der zweiten Halbzeit aber wurde die in der Landesliga Rhein-Neckar beheimatete zweite Garnitur der Waldhöfer immer stärker. Und kurz nachdem die zweite Trinkpause in der Begegnung beendet war, stellten die Waldhöfer Onos und Vlhaov zur Mitte der zweiten Halbzeit den 5:5-Endstand her.

Bereits am vergangenen Dienstag wusste Eintracht Bürstadt ebenfalls gegen die zweite Garnitur eines Regionalligisten zu gefallen und bezwang die Reserve von Wormatia Worms mit 6:2. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 23.07.2018