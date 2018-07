Anzeige

Bis auf das Heimmatch gegen die FSG Riedrode II, das die Azzurri mit 6:1 gewannen, gingen die Partien gegen die höherklassigen Mannschaften verloren. Für Göring sind diese Ergebnisse jedoch nicht problematisch, zumal seine Elf in allen drei Spielen mit lediglich einem Tor Unterschied unterlag: „Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind ohnehin völlig sekundär. Viel wichtiger ist, dass wir aus solchen Spielen möglichst viel lernen. Am meisten lernt man aus Begegnungen gegen stärkere Mannschaften. Mir war es deshalb sehr wichtig, dass wir gegen Teams mit einer hohen Ballfertigkeit spielen. Mannschaften, die ein hohes Tempo gehen können und uns auch kräftemäßig viel abverlangen. Das wird auch so weitergehen, denn als Nächstes spielen wir am heutigen Freitag gegen die U 19 des SV 98 Schwetzingen.“

Lob für Trainingsbeteiligung

Von dem, was seine Mannschaft bisher in der Vorbereitung gezeigt hat, ist Göring durchaus angetan: „Wir haben das sowohl gegen Neckarau als auch gegen Heppenheim sehr gut gemacht. Vor allem haben wir uns immer wieder gute Möglichkeiten erspielt und sind zu Torerfolgen gekommen.“ Überhaupt ist Göring mit der Vorbereitung bislang zufrieden und sieht seine Truppe auf einem guten Weg: „Es läuft gut, die Trainingsbeteiligung ist hoch und die Jungs ziehen in den Übungseinheiten gut mit.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.07.2018