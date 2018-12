Trainingsfreie Tage als Belohnung

Lampertheim.Wohin geht die Reise des TV Lampertheim in der Handball-Bezirksoberliga noch? Trainer Achim Schmied will sich auch nach dem sicheren 32:25 (16:13)-Derbyheimsieg gegen die Tvgg Lorsch nicht zu weit aus dem Fenster legen: „Natürlich werden wir uns in den nächsten Tagen unterhalten, wie wir unsere Ziele für die Rückrunde definieren. Wenn man als Dritter in die Winterpause geht, dann sollte man sich schon noch etwas höhere Ziele setzen“, so der Coach: „Rang zwei darf es am Ende schon sein“, schmunzelte er und vermied ausdrücklich das Wort Meisterschaft.

„Schaun mer mal“, lautete seine vielsagende Antwort darauf. „Irgendwas mit Meister“ – also auch Vize-Meister – würde ihm offenbar schon gefallen. „Aber die Runde ist noch lange. Wir müssen unsere Leistung im neuen Jahr weiter bringen, dann wird sich zeigen, was möglich ist“, weiß er sehr wohl, „dass es im Handball auch ganz schnell geht, dass man mit ein paar Verletzten und ein paar schwächeren Spielen in dieser ausgeglichenen Liga an Boden verliert“.

Gegen den starken Aufsteiger aus Lorsch spielten die Lampertheimer zwar nicht berauschend, gerieten aber auch nicht ernsthaft in Gefahr. Gäste-Trainer Dennis Rybakov sprach im Anschluss von einem hochverdienten Sieg der Spargelstädter, „die einfach abgezockt sind und uns unsere Grenzen aufgezeigt haben“. Übrigens: Rybakov und Schmied sind zwei Trainer, die sich seit Jahren sehr schätzen und mit viel Respekt voneinander sprechen: „Dennis hat taktisch einiges probiert und uns das Leben dadurch schwer gemacht“, lobte der TVL-Coach.

Diesmal ging die Partie aber eindeutig zu Gunsten von Schmied aus, der nach einem durchwachsenen Start eine Manndeckung gegen Lorschs Pascal Kärchner anordnete und nicht wie im Vorfeld erwartet gegen Rückraum-Werfer Nils Bohrer. „Den hatten wir defensiv gut im Griff. Als wir dann aber Kärchner weggenommen haben, ist Lorsch eine Zeit lang nicht mehr viel eingefallen“, so Schmied. Von 7:7 (15.) setzten sich die Spargelstädter auf 12:7 (20.) ab. Die Gäste hielten dagegen, waren beim 13:16 zur Pause noch dran, doch mit einem weiteren Zwischenspurt nach dem Seitenwechsel zum 24:16 (39.) bog der TVL auf die Siegerstraße ein.

„Ab da hatten wir keine Chance mehr“, gab Rybakov zu und wechselte ebenso wie Schmied in der Schlussviertelstunde munter durch. Dabei passte vor allem bei Lampertheim der zweite Anzug sehr gut: „Unsere jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Schmied. Über 30:21 (52.) ließ der Favorit bis zum 32:25-Endstand nichts mehr anbrennen.

„Jetzt haben wir uns die Pause verdient“, so Schmied, der eigentlich in dieser Woche noch trainieren wollte, aber nun doch schon frei gab. „Wir sind froh, uns jetzt wieder etwas sammeln zu können. Im Januar geht es dann mit frischen Kräften weiter“, bittet er ab dem 4. Januar erst wieder zum Training.

TVL-Tore: Zielonka (9/2), Redig (5), Bohrmann, Lochbühler (je 4), König, Deissler, Nieter, Gaebler (je 2), Karb, Eschenauer (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.12.2018