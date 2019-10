Trares-Sohn schockt VfR

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga müssen sowohl Alemannia Groß-Rohrheim als auch der VfR Bürstadt den Blick nach unten richten.

Groß-Rohrheim – Mitlechtern 3:4

„Nach unserem frühen 1:0 haben wir Hoffnung auf einen Heimsieg geschöpft. Doch die schwache Phase unmittelbar danach mit drei Gegentreffern hat uns das Genick gebrochen“, befand Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes. Vier Minuten waren gespielt, als Marcel Eckhardt eine Vorarbeit Ziegerts zum 0:1 verwertete. Nun aber spielte die KSG ihre Stärken aus, und nach Treffern von Steffen Schmitt (6.) sowie Alexander Mader (8., 14.) hieß es nach einer knappen Viertelstunde bereits 1:3. Doch nun steigerten sich die Groß-Rohrheimer gewaltig. Brachte Marcel Eckhardts schöne Einzelleistung in der 23. Minute das 2:3, so verwandelte Patrick Schmitt in der 37. Minute einen Foulelfmeter zum 3:3. Mann des Tages war aber Mitlechterns Mader. Sein dritter Treffer in der 62. Minute entschied die Begegnung zum 3:4. „Die größte Chance auf ein 4:4 hatten wir in der 90. Minute, als Patrick Schmitt nur die Latte traf“, trauerte Anthes einem möglichen Remis nach.

VfR Bürstadt – SG W.-Michelb. 0:3

Zwei Tore von Philipp Trares, dem Sohn von Waldhof-Trainer Bernhard Trares, brachen dem VfR das Genick. Die gegenüber dem mageren 3:2 über Schlusslicht Olympia Lorsch eine Woche vorher wesentlich verbesserten Wald-Michelbacher gingen in der 32. Minute in Führung, als Kim Naas das 0:1 erzielte. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste aus dem Odenwald das spielbestimmende Team, das sich noch über zwei Trares-Treffer freuen durfte. Den ersten erzielte er in der 61. Minute, ehe er in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 0:3 traf. hias

