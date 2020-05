Trauer um Rainer Freudenstein

Ried.Der Fußballkreis Bergstraße trauert um Rainer Freudenstein, der nach langer Krankheit in Biblis gestorben ist. Als Trainer arbeitete Freudenstein sehr erfolgreich – gerade beim FSV Riedrode. In den Spielzeiten 1977/78 und 1978/79 gelang ihm mit dem kleinen Verein zweimal in Folge der Aufstieg. Auch in der Saison 1979/80, als der Verein den Aufstieg in den Darmstädter Fußballbezirk packte, stand Freudenstein in der Hinrunde in der Verantwortung.

„Rainer Freudenstein war ein guter Fußballer, ein guter Trainer und ein guter Mensch“, erinnert sich Erich Keilmann, der frühere Torwart der erfolgreichen Riedroder Truppe gern an „Kumpeltyp Freudenstein“. Der Trainer machte sich auch bei vielen anderen Vereinen im Kreisgebiet einen Namen, allen voran beim TSV Reichenbach. Dort nannten ihn die Spieler in Erinnerung an den früheren argentinischen Nationaltrainer liebevoll „Menotti“. hias

