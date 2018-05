Anzeige

Bürstadt.Es hat am Ende nicht ganz gereicht: In der Relegation ist für die erste Tischtennis-Damenmannschaft der Traum vom dritten Aufstieg in Folge geplatzt. In der Dreierrunde, in der die TVB-Damen den Sprung von der Hessenliga Süd-West in die fünftklassige Oberliga Hessen klarmachen hätten können, unterlagen die jungen Bürstädterinnen dem Nord-Mitte-Anwärter TTG Vogelsberg mit 0:8 und dem Oberliga-Achten TTC Salmünster mit 6:8.

Enttäuscht ist in der Bürstädter Wasserwerkstraße jedoch niemand. Schon das Erreichen der Relegation war für den Hessenliga-Aufsteiger, der vor zwei Jahren noch in der Bezirksoberliga an den Platten stand, ein Erfolg für sich. Zwar besteht noch eine Restchance, dass der Süd-West-Vizemeister über die Klasseneinteilung nachträglich ins hessische Oberhaus rückt.

„Das ist kein Beinbruch“

„Ich rechne aber damit, dass wir weiter in der Hessenliga spielen werden. Das ist kein Beinbruch. Wir haben gegen zwei sehr gute Mannschaften gespielt und können uns nicht viel vorwerfen“, betonte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Personell könnte es eine Veränderung geben – spruchreif sei aber noch nichts, stellte Rosenberger klar.