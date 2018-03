Trotz der Krise positiv gestimmt

Anzeige

Vor 15 236 Zuschauern erzielten Patrick Weihrauch in der 33. Minute und Konstantin Kerschbaumer in der Nachspielzeit (90.+3) die Tore für den Gastgeber. „Trotz der Niederlage können wir erhobenen Hauptes wegfahren“, sagte Schuster. „Die Mannschaft hat alles versucht und die Marschroute umgesetzt, stabil zu stehen und in der Offensive mehr zu unternehmen.“

Das war am Ende jedoch zu wenig, weil die Lilien im Angriff zu harmlos agierten und ihre wenigen Chancen vergaben. So scheiterte Augsburg-Leihgabe Dong-Won Ji unmittelbar vor dem 0:1 an Arminia-Keeper Stefan Ortega. „Was uns derzeit abgeht ist, den Ball einfach mal über die Linie zu drücken“, stellte Schuster fest. Ähnlich sah es der im Winter auf Leihbasis vom FC Ingolstadt zurückgekehrte Bregerie. „Kämpferisch waren alle präsent. Wir sind gerannt wie verrückt und waren nicht das schlechtere Team“, sagte der 31-Jährige. „Aber wenn wir uns offensiv nicht belohnen und defensiv die Null nicht halten, dann stehen wir trotzdem mit leeren Händen da. Diese letzten Kleinigkeiten brauchen wir, sonst geht es in dieser Liga nicht.“ dpa

