TTC beginnt Abenteuer Verbandsliga

Groß-Rohrheim.Fast genau fünf Monate ist es her, dass der TTC Groß-Rohrheim den lange ersehnten Aufstieg in die Tischtennis-Verbandsliga Süd feierte. Fünf Jahre lang hatte die Mannschaft von Kapitän Tobias Meixner in der Bezirksoberliga darauf hingearbeitet. Zurückblicken will jetzt niemand mehr. „Ich hoffe, wir werden auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen“, sagt Meixner.

Die Chancen darauf, sich auch auf Verbandsebene in den oberen Tabellenregionen zu etablieren, stehen laut Meixner nicht schlecht – auch wenn es für ganz oben nicht reichen dürfte. „Betrachtet man die Aufstellungen der Teams, wird schnell klar: Auf dem Papier sind der TV Nauheim und vor allem Eintracht Frankfurt nicht zu schlagen. Vor allem Frankfurt hat dermaßen mit Regionalliga-Spielern aufgerüstet, die aktuell lediglich im mittleren und hinteren Paarkreuz aufschlagen. Es ist nicht auszudenken, wie stark diese Mannschaft vorne besetzt sein muss“, glaubt Meixner: „Hinter Frankfurt und Nauheim sollten wir aber schon das Potenzial haben, um die Plätze drei bis fünf mitzuspielen. Das Ziel ist die obere Tabellenhälfte, mit dem Abstieg wollen wir rein gar nichts zu tun zu haben.“

Stephan Kaiser neue Nummer eins

Als TTC-Hoffnungsträger bezeichnet Groß-Rohrheims Spielführer „sämtliche sieben Spieler, die den Kernkader ausmachen. Hier ist jeder in seinem Paarkreuz gefordert und kann für gute Ergebnisse sorgen.“ Abgänge gab es keine – mit Stephan Kaiser, dem Bruder von Matthias Kaiser, kam derweil ein höherklassig erprobter neuer Spitzenmann. „Stephan hat in der vergangenen Saison in der Oberliga vorne sowie in der 3. Bundesliga hinten sehr erfolgreich in Leiselheim gespielt und ist sicherlich eine Riesenverstärkung für uns“, hofft Meixner.

Am Samstag (19.30 Uhr) geht es zur DJK Blau-Weiß Münster, die zum Auftakt Nauheim mit 2:9 unterlag. „Für uns ist es ein Kaltstart nach der langen Sommerpause. Niemand weiß so richtig, wo er steht. Münster hat schon ein Spiel hinter sich und besitzt zu großen Teilen Oberliga-Erfahrung“, geht Meixner von einem „50:50-Spiel“ aus.

TTC Groß-Rohrheim, Aufstellung 2018/19: Stephan Kaiser, Matthias Kaiser, Rivo Saaremäe, Denis Vakulenko, Rolf Becker, Tobias Meixner, Karsten Krug.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018