TTC-Damen drehen weiter auf

Lampertheim.„Das war ein Big Point“, jubelte Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des TTC Lampertheim, über den 8:1-Heimsieg des TTC-Damenteams gegen Aufsteiger SV Ober-Kainsbach in der Tischtennis-Oberliga Hessen: „Wir haben nicht nur einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf geschlagen, sondern auch etwas für unser Spielverhältnis getan.“

Nach vier Rückrundenpartien weisen die TTC-Damen eine Ausbeute von 5:3 Punkten auf. Damit stehen die Südhessinnen schon jetzt besser da als nach der ersten Saisonhälfte, die sie mit 3:15 Zählern als Tabellenletzter abgeschlossen hatten. Die desolate Vorrunde scheint angesichts der wiederentdeckten Spielstärke schon fast in Vergessenheit geraten zu sein. „In dieser Verfassung steigen wir nicht ab“, ist van gen Hassend guter Dinge: „Da sehe ich einige Mannschaften deutlich schlechter als uns.“

Nächstes Ziel: auswärts punkten

Im Doppelauftakt legten die TTC-Damen bärenstark los. Anne Lochbühler/Sabrina Metzger in vier Sätzen und Inken Diederich/Tanja Haberle in drei Durchläufen stellten die 2:0-Führung her. In den Einzeln bauten Lochbühler, Diederich, Haberle, Metzger und erneut Lochbühler den Vorsprung auf 7:0 aus.

Nach Diederichs Drei-Satz-Niederlage gegen Stefanie Keil – Lampertheims Nummer zwei hatte im ersten Durchgang allerdings Ober-Kainsbachs Top-Spielerin Marlene Reeg in vier Sätzen besiegt – machte Haberle mit einem Drei-Satz-Erfolg über Ayse Fornoff alles klar – das freute sich über den verdienten 8:1-Sieg.

Mit 8:18 Zählern belegen die TTC-Damen jetzt Platz sechs. Der TSV Langstadt III (7:15), die TTF Oberzeuzheim auf Relegationplatz acht (6:14) sowie die Schlusslichter Ober-Kainsbach und TTG Morschen-Heina (je 5:17) befinden sich aber noch in Schlagdistanz. Lampertheims nächstes Etappenziel ist daher klar. „Am 16. Februar wollen wir in Morschen-Heina endlich einen Auswärtssieg gegen einen direkten Konkurrenten landen“, betont van gen Hassend. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.02.2020