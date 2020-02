TTC-Damen lassen Auswärtssieg liegen

Ried.Das 7:7-Remis der Oberliga-Damen des TTC Lampertheim beim Vorletzten TTG Morschen-Heina stimmte Uwe van gen Hassend nicht wirklich zufrieden. „Wir haben den Drei-Punkte-Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz gehalten und endlich auswärts gepunktet“, sagte der Vorsitzende des TTC Lampertheim: „Aber wir hatten auch die Chance, das Spiel zu gewinnen.“

Mit 7:5 lagen die Südhessinnen vorn. Dann verlor Lampertheims Nummer vier, Sabrina Metzger, in drei Sätzen gegen Lisa Ellrich, die bei Morschen-Heina auf Position zwei gesetzt ist. Etwas überraschend gab Inken Diederich ihr letztes Match ab. Gegen die Nummer vier des Vorletzten, Malena Bey, führte Lampertheims Nummer zwei mit 2:1. Im vierten Satz unterlag Diederich jedoch mit 10:12, der fünfte Durchgang ging mit 7:11 verloren. Zuvor hatte Diederich zwei Einzelerfolge gelandet und im Doppel mit Tanja Haberle gepunktet. Je zwei Punkte sammelten TTC-Spitzenspielerin Anne Lochbühler und Haberle auf Position drei.

TVB-Reserven verlieren

Mit 9:19 Punkten belegt Lampertheims Damenteam weiter Relegationsplatz acht. Den Sechsten TTF Oberzeuzheim (10:16 Punkte) und den Siebten TSV Langstadt III (9:15) können die TTC-Damen noch aus eigener Kraft abfangen. In den vier verbleibenden Partien müssen sie jedoch dreimal auswärts ran: Am 8. März geht es nach Langstadt, am 22. März zum Drittel Kassel-Auedamm und am 29. März nach Oberzeuzheim. Zum Liga-Abschluss am 18. April empfängt Lampertheim Primus Salmünster (24:0 Punkte). „Direkt absteigen sollten wir nicht mehr. Aber es wird bis zum letzten Spieltag eine enge Kiste bleiben“, glaubt van gen Hassend.

Keine Punkte gab es für das zweite und dritte Damenteam des TV Bürstadt. Bezirksoberligist Bürstadt II verlor 2:8 beim Drittletzten SV Ober-Kainsbach II. Dabei holte Fabienne Zorn beide Zähler. Bürstadts Hessenliga-Reserve bleibt mit 7:15 Punkten Vorletzter. Schlusslicht Seeheim (0:24) ist aber distanziert – nur der Letzte steigt ab. Am 15. März kommt der TSV Höchst II.

Bezirksligist Bürstadt III verlor 3:8 beim Vierten TSK Rimbach. Sophie Kirsch, Sophie Rosenberger und Sophie Wieland punkteten. Mit 4:22 bleibt die TVB-Reserve Letzter. Mitlechtern (6:16), Zell (6:20) und Fehlheim (6:22) liegen indes noch in Reichweite. Am 13. März geht es zum Fünften Ober-Mumbach. cpa

