TTC erwartet eine Reifeprüfung

Lampertheim.Dem letzten Doppelspieltag seiner Tischtennis-Herren in der 3. Bundesliga Nord fiebert der TTC Lampertheim seit Wochen entgegen. Jetzt ist es so weit: Am Samstag (15 Uhr) schauen die Lampertheimer beim Fünften TTC Herne vorbei. Am Sonntag (14.30 Uhr) ist der Tabellenvierte Hertha BSC Berlin zu Gast in der Sedanhalle.

Bestehen die TTC-Herren auch diese doppelte Aufgabe, steht der nie für möglich gehaltenen Vizemeisterschaft fast nichts mehr im Wege – am 14. April kommt der Letzte TTS Borsum zum Rundenabschluss ins Ried. Noch will sich der Lampertheimer Tischtennis-Club allerdings nicht in Sicherheit wiegen. „Das wird eine richtige Reifeprüfung für uns“, glaubt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend: „Herne wird erstmalig in Bestbesetzung spielen, weil der Verein ein paar Spieler verabschieden wird. Das ist ein richtig guter Gegner.“

Ob Hertha BSC mit seiner Top-Formation ins Ried kommen wird, weiß van gen Hassend nicht. Der Respekt ist so oder so groß. „Hertha galt vor der Runde neben Köln als großer Meisterschaftsfavorit. Wenn Berlin in Bestbesetzung kommt, müssen wir voll ans Limit gehen. Dann bin ich gespannt, ob wir mithalten können“, gibt sich der TTC-Boss zurückhaltend. Allerdings weiß van gen Hassend, dass die Herthaner als Vierter mit 19:9 Punkten kaum mehr eine Chance auf Platz zwei haben. Beim designierten Meister Köln (26:2) gingen die Hauptstädter zuletzt 1:6 unter. „Jetzt sitzt uns nur noch Union Velbert im Nacken“, meint van gen Hassend. Velbert ist mit 20:8 Punkten Dritter, muss aber am letzten Spieltag nach Berlin.

Bestbesetzung am Start

Die Lampertheimer wissen um ihre historische Chance. Vizemeister in Liga drei – das hat es in der 62-jährigen TTC-Historie noch nie gegeben. Vor allem aber hatten fast alle Experten die Südhessen vor der Saison als klaren Abstiegskandidaten gehandelt. „Ich hoffe, die Halle wird am Sonntag richtig voll. Die Mannschaft hätte sich das verdient“, findet van gen Hassend, der auf mindestens drei Punkte hofft. Die TTC-Cracks Andrei Putuntica, Alfredas Udra, Nick Tio und Istvan Molnar hielten sich nach den Siegen bei den Kellerkindern Schwarzenbek (6:1) und Siek (6:0) bei den Portugal und Spanish Open fit.

Als Absteiger aus der Hessenliga Süd-West steht seit dem vergangenen Wochenende das zweite TTC-Herrenteam fest. Das 8:8 beim Drittletzten TuS Nordenstadt am drittletzten Spieltag genügte nicht, um die theoretische Rettungschance zu erhalten.

In der Oberliga Hessen greifen die zuletzt spielfreien TTC-Damen wieder ins Geschehen ein. Am Sonntag (12 Uhr) geht es zu Schlusslicht SC Niestetal II. Der TTC Salmünster und Blau-Weiß Münster II sind punktgleich, Kassel-Auedamm II (11:17 Zähler) und der TSV Langstadt III (9:19) auf Relegationsplatz acht sind den TTC-Damen ebenfalls dicht auf den Fersen. „Niestetal II tritt zu Hause immer mit einer anderen Mannschaft an als auswärts. Das wird kein Spaziergang. Wir brauchen zwei Punkte, um der Relegation sicher zu entgehen“, meint van gen Hassend. cpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019